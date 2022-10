Verbindungen nach Bayern und ans Meer : NRW profitiert von neuem Bahn-Fahrplan

Ein ICE-Zug der Deutschen Bahn fährt in den Bahnhof des Flughafens Düsseldorf ein (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Ab Dezember soll es mit der Einführung des neuen Fahrplans bessere Verbindungen nach Süddeutschland und an die Nordsee geben. Und die ICE-Flotte könnte deutlich wachsen. Nur eine Frage bleibt erst einmal offen.

Der neue Fahrplan der Deutschen Bahn (DB) bringt für Zugreisende in NRW spürbare Verbesserungen mit sich: Ab dem 11. Dezember fährt ab Köln einmal stündlich ein ICE nach Ulm, Augsburg und München; von Münster aus kommt man per Direktverbindung zum Frankfurter Flughafen, und in Bochum fährt alle zwei Stunden ein Zug nach Hamburg oder Karlsruhe, Freiburg und Basel. Und das sind nur einige Beispiele: „Mit dem neuen Fahrplan gehen wir den nächsten Schritt auf dem Weg zum Deutschlandtakt“, sagt Michael Peterson, DB-Personenfernverkehrschef bei einer Pressekonferenz am Montag. Und: „Unsere Zugflotte wächst jeden Monat um drei neue ICE. Das ist ein Rekord.“ Insgesamt sollen so 19.000 neue ICE-Sitzplätze geschaffen werden.

Die Deutsche Bahn preist ihren neuen Fahrplan mit den Worten „schneller, häufiger, direkter“ an. Sie investiere konsequent in neue Fahrzeuge und attraktivere Verbindungen. Dabei sei NRW der größte Profiteur. Konkret sieht das so aus: Wenn die neue Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm in Betrieb geht, verlängert die DB die ICE-Linie zwischen Dortmund, Düsseldorf, Köln Messe/Deutz, Mannheim und Stuttgart. Reisende können dann stündlich ab Köln bis nach Ulm, Augsburg und München durchfahren. Und alle zwei Stunden dauert es bis nach München lediglich vier Stunden und 15 Minuten – also 15 Minuten weniger als üblich. „Das schaffen Sie mit dem Auto nicht“, sagte Peterson.

Info 130 Millionen Menschen fuhren mit der Bahn Auslastung Die Züge der Deutschen Bahn (DB) sind aktuell zu 55 Prozent ausgelastet. Reisende Trotz Corona-Einschränkungen rechnet die DB mit 130 Millionen Fahrgästen 2022.

Auch die ICE-Linie von Köln über Mannheim und Karlsruhe nach Basel wird von und nach Hamburg verlängert. Das ersetzt die bisherigen Intercity-Züge aus dem Mittelrheintal auf dem Abschnitt zwischen Köln und Hamburg.

In Münster etabliert die Bahn Direktverbindungen in den Süden. Neben dem Frankfurter Flughafen steuert sie auch Mannheim einmal pro Stunde an, Karlsruhe, Freiburg und Basel stehen alle zwei Stunden auf dem Plan. Neunmal täglich fährt außerdem ein Zug direkt von und nach Bonn beziehungsweise ins Mittelrheintal.

Und auch im Ruhrgebiet bewegt sich was: Ab dem 15. April setzt die DB ab Bochum alle zwei Stunden ICE-Züge nach Hamburg beziehungsweise Karlsruhe, Freiburg und Basel ein. Von Dortmund aus geht es nach den Modernisierungsarbeiten wieder stündlich über Münster nach Hamburg und zurück, neu sind zwei Direktverbindungen an den Oberrhein bis Basel.

Die Menschen in Ostwestfalen können sich zudem über bessere Spätverbindungen aus Berlin freuen: Ein ICE, der über Wolfsburg und Hannover fährt, steuert jeden Abend Minden, Herford, Bielefeld und Gütersloh an. Und wer die Verbindung zwischen Berlin und Aachen nutzt, kann künftig auch wieder in Dortmund, Bochum und Essen aussteigen.

Eine weitere gute Nachricht für Bahnreisende: Für Urlauber aus NRW gibt es eine ganzjährige tägliche Direktverbindung von Köln aus direkt nach Westerland auf Sylt. Der ICE hält in Düsseldorf, Essen und Münster. In den Sommermonaten kommt sonntags ein Intercity-Zugpaar zwischen Köln und Ostfriesland dazu – mit neuer Direktverbindung unter anderem ab Essen nach Norddeich Mole, zum Fähranleger nach Norderney und Juist.

Der Fahrgastverband Pro Bahn bewertet den neuen Fahrplan positiv: „NRW ist jetzt sehr viel besser aufgestellt“, sagte der Bundesvorsitzende Detlef Neuß unserer Redaktion. Vor allem die Direktverbindung von Köln nach München entlaste die Reisenden sehr. Bislang hätten sie in Mannheim umsteigen müssen, wo es wegen Verspätungen immer knapp geworden sei. Zwar müsse die Infrastruktur noch weiter ausgebaut werden, aber für den jetzigen Stand habe die Deutsche Bahn AG ein gutes Konzept vorgelegt. „Das Unternehmen kann nicht zaubern“, sagt Neuß. Es dauere, bis Züge gebaut und einsatzfähig seien, das Schienennetz saniert sei. Vor 2030 könne somit von „Deutschlandtakt“ nicht die Rede sein.

Doch es gibt auch Verbindungen, bei denen das Angebot zurückgefahren wird – allerdings wollte Peterson sich bei der Pressekonferenz am Montag nicht näher dazu äußern. Nur so viel: Die Strecke zwischen Kassel und Fulda werde eingeschränkt. Über weitere Änderungen dieser Art informiere der DB-Konzern im Dezember, hieß es.