Netzausfall bei O2 - Verbraucherschützer kritisieren Telefonica

München/Düsseldorf Am Dienstagmorgen haben viele O2-Nutzer weder surfen noch telefonieren können. Später bestätigte das Unternehmen die Störung. Verbraucherschützer kritisieren die Kommunikation des Konzerns.

Zehntausende Nutzer des Mobilfunkers Telefónica Deutschland (O 2 ) haben am Dienstagfrüh keinen Empfang mehr zum Telefonieren oder zum Internetsurfen gehabt. Beim Internetportal Allestoerungen.de alleine meldeten sich in kurzer Zeit mehr als 5000 Handynutzer mit Fehlermeldungen. Das Unternehmen, das 45 Millionen Mobilfunkkarten abrechnet und sich so führend bei Privatkunden ansieht, räumte auf Nachfrage ein, es habe „zwischen fünf und sieben Uhr“ Einschränkungen bei Telefonie und beim Online-Zugang gegeben. Diese hätten allerdings nicht alle Kunden getroffen. Man wolle sich bei den Kunden „ausdrücklich entschuldigen“, heißt es in dem Statement für die Medien. Betroffen vom dem Vorgang waren Kunden der Hauptmarke 02, aber auch von Alditalk, Blau, Drillisch oder Freenet.