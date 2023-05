Start in Deutschland Netflix geht gegen Account-Teilen vor

Der Streamingdienst Netflix will das Teilen von Abonnenten-Konten und Passwörtern außerhalb eines Haushalts künftig kostenpflichtig machen. Das Unternehmen kündigte am Dienstag an, dass Nutzer in mehr als 100 Ländern - darunter auch Deutschland und Österreich - von nun an eine zusätzliche Gebühr zahlen müssen, wenn sie ihre Zugangsdaten mit Nutzern teilen, die nicht mit ihnen unter einem Dach wohnen. Für jede dieser Personen sollen 4,99 Euro im Monat fällig werden. Netflix erhofft sich davon höhere Einnahmen.