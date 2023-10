Mehr Kunden als erwartet Netflix profitiert von Vorgehen gegen Trittbrettfahrer

In dem USA, Frankreich und Großbritannien müssen Kunden für das günstigste werbefreie Angebot künftig tiefer in die Tasche greifen. In den USA verteuert sich außerdem das Premium-Abo. Experten zufolge will Netflix damit Kunden in werbefinanzierte Angebote locken. Denn die Werbeeinnahmen je Kunde seien höher als die monatlichen Gebühren. Dieser Geschäftsbereich stehe noch ganz am Anfang, betonten Manager des Streaming-Dienstes.