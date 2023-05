Account-Sharing kostet demnächst Geld Das müssen Sie zur Änderung bei Netflix wissen

In der Corona-Pandemie war es üblich, dass in der Einheit Haushalte gerechnet wurde: Im Restaurant durften maximal zwei Haushalte zusammen am Tisch sitzen, ebenso durften im öffentlichen Raum maximal zwei Haushalte zusammenkommen. Die Rechnung in Haushalten kommt nun erneut zum Einsatz – allerdings in einem ganz anderen Kontext. Denn der Streaming-Anbieter Netflix führt Kosten für das Teilen von Accounts über einen Haushalt hinweg ein. Heißt: Wer ein Konto mitbenutzen möchte und nicht in der Nähe des Kontoinhabers wohnt, für den muss dieser eine monatliche Zusatzgebühr von 4,99 Euro zahlen. Netflix erhofft sich dadurch, zusätzliche Einnahmen generieren zu können. Doch ab wann gilt die Gebühr? Und welche Berechtigungen haben die Mitnutzer? Die wichtigsten Fragen und Antworten.