Natsu Sushi ruft Supermarkt-Sushi zurück

Neuss Zwei Hersteller rufen Sushi-Boxen aus den Regalen der Discounter Penny und Aldi Süd zurück, darunter auch der Neusser Produzent Natsu Food. In den Lachssalat der Hersteller könnte Hartplastik geraten sein.

Vom Verzehr dieser Produkte mit dem Verbrauchsdatum 30. Oktober sei dringend abzuraten, warnten Natsu Food in Neuss und Shisu in Leipzig am Samstag.