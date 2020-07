Nach Wirecard : Grüne sind für einen Wechsel an der Bafin-Spitze

Berlin/München Die Grünen im Bundestag fordern angesichts des mutmaßlichen Milliardenbetrugs beim Zahlungsdienstleister Wirecard eine grundlegende Reform der Finanzaufsicht Bafin mit personellen Konsequenzen.

Eine Bafin-Sprecherin sagte auf Anfrage, ihre Behörde schöpfe Kompetenzen und gesetzliche Möglichkeiten womöglich nicht aus: „Die uns als Verwaltungsbehörde zustehenden Kompetenzen sind in Gesetzen geregelt. Was in diesem Kontext häufig vernachlässigt wird: Die Bafin ist keine Strafverfolgungsbehörde wie die Staatsanwaltschaft und kann Straftatbestände wie Betrug nicht selbst verfolgen.“ Zur Kritik der europäischen Finanzaufsicht am Aufsichtssystem in Deutschland sagte sie, dahinter stehe eine gesetzgeberische Entscheidung: „Im Krisenfall erscheint das System möglicherweise als zu träge.“