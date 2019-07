Nach P&R-Pleite : Strafprozess gegen mutmaßlichen Milliardenbetrüger wegen Krankheit geplatzt

München Es klingt wie eine reißerische Geschichte von der Wall Street: Über 50.000 Anleger geprellt, bis zu drei Milliarden Euro verloren. Der Hauptverantwortliche ist eine Schattenfigur, über die nicht viel bekannt ist - und das wird auch so bleiben.

Nach der Skandalpleite der Münchner Containergesellschaft P&R verzichtet die Justiz auf einen Strafprozess gegen den mutmaßlichen Milliardenbetrüger Heinz Roth. Der 76 Jahre alte Unternehmensgründer ist wegen Krankheit verhandlungsunfähig, wie das Landgericht München I am Donnerstag mitteilte. Die Richter hoben außerdem den Haftbefehl auf und setzten Roth auf freien Fuß.

Der Geschäftsmann ist die Schlüsselfigur des möglicherweise größten Betrugsfalls der deutschen Nachkriegsgeschichte, der Schaden könnte zwischen 2,5 und 3 Milliarden Euro liegen. P&R hatte 1,6 Millionen Container an 54.000 Anleger verkauft und anschließend in deren Auftrag vermietet.

Doch die Große Wirtschaftskammer geht nach einem gerichtsärztlichen Gutachten davon aus, dass der Geschäftsmann so schwer erkrankt ist, dass er nicht wieder gesunden, sondern dauerhaft verhandlungsunfähig bleiben wird. Die Münchner Staatsanwaltschaft teilt diese Einschätzung: „Wir haben keine Einwände gegen die Entlassung aus der U-Haft“, sagte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde auf Anfrage.

Zwei weitere Hauptfiguren des Skandal sind bereits nicht mehr am Leben: Der langjährige Geschäftsführer war 2016 gestorben, dessen Nachfolger 2018 kurz nach der Pleite. Soweit bekannt, war P&R keineswegs von Beginn an als gigantische Betrugsmasche geplant: Das Mitte der 1970-er Jahre gegründete Unternehmen wirtschaftete wohl bis ins vergangene Jahrzehnt seriös.

Roth saß seit September 2018 in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hatte den Geschäftsmann im Januar für einen kleinen Teil dieser Fälle wegen Betrugsverdachts angeklagt. Sein vom Insolvenzverwalter in Beschlag genommenes Privatvermögen wird auf 12 bis 13 Millionen Euro geschätzt. Die Gläubiger jedoch haben allein auf Roths Privatbesitz Forderungen in Milliardenhöhe gemeldet.