Pestizid-Grenzwert überschritten Aldi Nord reagiert auf vernichtenden Öko-Test

In den Teeproben fand das Labor nicht nur das umstrittene Herbizid Glyphosat, sondern auch Mittel wie Thiacloprid, Clothianidin, Propargit oder Dicofol. Die klingen nicht nur unappetitlich, sondern werden auch als bedenklich oder gar als möglicherweise krebserregend eingestuft. Insgesamt gleich zwölf Spritzgifte hat das „Öko-Test“-Labor in 24 Schwarzen Tees nachgewiesen. „Die Hälfte davon ist bei uns im Anbau verboten. In anderen Ländern mit lascheren Vorschriften werden sie allerdings weiter gespritzt und landen so in unseren Tassen“, schreiben die Öko-Tester. Denn der Tee, der mit den in Deutschland verbotenen Mitteln anderswo behandelt wurde, darf hierzulande durchaus verkauft werden.