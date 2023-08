Lebensmittel-Lieferdienst Gorillas-Eigentümer Getir streicht 2500 Stellen

Beim türkischen Lebensmittel-Lieferdienst Getir fällt jeder neunte Arbeitsplatz weg. Das Start-up-Unternehmen, das Ende des vergangenen Jahres seinen deutschen Konkurrenten Gorillas für eine Milliarde Euro geschluckt hatte, kündigte am Dienstag den Abbau von 2500 seiner weltweit 23.000 Stellen an. Es gehe darum, die Effizienz deutlich zu erhöhen, begründete das Unternehmen die Kürzungen. „Entscheidungen wie diese werden nie leichtfertig getroffen“, erklärte Getir. Damit sei kein weiterer Rückzug aus einem der verbleibenden fünf Länder verbunden. Getir bleibe in der Türkei, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden und den USA vertreten.