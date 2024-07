Nach globalem IT-Ausfall Lage am Flughafen BER entspannt sich – weiterhin Einschränkungen

Berlin · Ausgerechnet zum Ferienstart in Berlin führten technische Probleme zu weitreichenden Einschränkungen am Hauptstadtflughafen BER. Die Vorgänge stehen in einem weltweiten Zusammenhang.

19.07.2024 , 12:04 Uhr

Fluggäste warten im Terminal 2 des Flughafen Berlin Brandenburg (BER) (Archiv). Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Kurz nach Ferienbeginn in Berlin ist es am Hauptstadtflughafen BER zu weitreichenden Beeinträchtigungen des Flugverkehrs gekommen. Es mussten am Morgen zahlreiche Flüge umgeleitet oder gestrichen werden, andere landeten und starteten verspätet. Eine komplette Betriebsunterbrechung, von der zunächst die Rede war, habe es aber nicht gegeben, betonte ein Sprecher. Am späten Vormittag seien die Systeme wieder komplett hochgefahren worden. Allerdings kam es weiter zu Verspätungen, weil es einen längeren Rückstau von Flugzeugen und wartenden Passagieren gab. Die Passagier-Abfertigung laufe weitgehend wieder, sagte eine BER-Sprecherin am Freitag gegen 11 Uhr. Es könne allerdings noch zu Wartezeiten oder Verspätungen kommen. IT-Probleme weltweit – Flughäfen und TV-Sender lahmgelegt Auch Flughäfen in NRW betroffen IT-Probleme weltweit – Flughäfen und TV-Sender lahmgelegt Computerprobleme führen weltweit zu weitreichenden Störungen vor allem im Flugverkehr. An zahlreichen Flughäfen weltweit gab es Probleme, aber auch Verwaltungen, Banken und Medienunternehmen meldeten Schwierigkeiten. In der großen Halle des Terminal 1 in Berlin war es am Vormittag einem dpa-Reporter zufolge sehr voll. Vor den Check-in-Schaltern bildeten sich lange Schlangen. Bei vielen Fluggästen herrschte demnach vor allem Unklarheit. Vereinzelt durchliefen Menschen die Sicherheitskontrollen.

(boot/AFP/Reuters)