Carsch-Haus und Co. Hoffnungsträger Luxuskaufhaus?

In Düsseldorf wird das wohl nicht passieren, hier ist in nicht mal einem Jahr Schluss. Im Januar 2024 enden mehr als 70 Jahre Warenhausgeschichte. Die genauen Gründe erfahren die Mitarbeiter erst am Freitag. Der mangelnde Mietnachlass, die zu geringe Kundenfrequenz, der zu große Wettbewerb – um solche Dinge wird es gehen. Fakt ist: Die Galeria-Führung und auch der Unternehmenseigner, die Signa-Gruppe des österreichischen Milliardärs René Benko, sieht in dem Standort keine Perspektive.