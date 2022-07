Nach Entscheidung von Aldi : Landwirte leiden unter niedrigen Fleischpreisen

Düsseldorf Obwohl die Grillsaison gerade erst gestartet ist, könnte die Nachfrage nach Wurst, Steak und Burger kaum niedriger sein. Die Folge: Die Preise im Handel sinken stark. Das kratzt an den Existenzen der Fleischerzeuger. Viele sind ratlos.

Landwirte sind schockiert über die Entwicklungen auf dem Lebensmittelmarkt: Der Discounter Aldi hat in dieser Woche die Preise für Fleischprodukte drastisch gesenkt. 500 Gramm gemischtes Hackfleisch kosten jetzt 3,99 Euro statt 4,59 Euro, Minutensteaks vom Schwein wurden von 3,99 Euro auf 3,49 Euro reduziert und für einen 400-Gramm-Hamburger vom Rind zahlen Kunden nun 3,99 Euro statt 4,49 Euro. Aldi begründet seinen Schritt auf Anfrage unserer Redaktion mit den hohen Überkapazitäten an Fleisch. Außerdem sei die Nachfrage in den vergangenen Jahren immer weiter gesunken, erklärte eine Aldi-Sprecherin. Der Discounter wolle nun seine Kunden entlasten und der Inflation so ein Stück weit entgegenwirken. Edeka und Netto kündigten an, bald nachzuziehen.