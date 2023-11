Nach dem Kurssturz Soll man jetzt die Bayer-Aktie kaufen?

Der Strom schlechter Nachrichten reißt nicht ab. Nun hat ein Gericht im Bundesstaat Washington Bayer zur Zahlung von 165 Millionen Dollar an Mitarbeiter einer Schule verurteilt. Die Geschworenen befanden, dass der Konzern für den Verkauf von PCB-haltigen Produkten haftbar sei, die in der Schule verwendet wurden. Die Produkte waren nach ihrer Einschätzung nicht sicher und enthielten keine angemessenen Warnhinweise. Sechs Lehrer und ein Hausmeister hatten die von Monsanto hergestellte Chemikalie für ihre (Krebs-)Erkrankung verantwortlich gemacht. Eigentlich eine Altlast: Monsanto hatte PCB bis 1977 produziert, Bayer den umstrittenen US-Konzern 2018 übernommen. Doch sie lässt Bayer nicht los: Die am Montag abgestürzte Aktie gab wieder nach. Am Mittwoch verlor sie zeitweise um vier Prozent und fiel auf 32,65 Euro.