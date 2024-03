Nach Anschlag Tesla-Chef Elon Musk besucht offenbar Fabrik in Grünheide

Tesla-Chef Elon Musk besucht nach dem Anschlag auf die Stromversorgung der Autofabrik nach einem Bericht von „Table Media“ am Mittwoch das Werk in Grünheide bei Berlin. Tesla ist nach tagelangem Stromausfall seit Montag wieder am Netz und fährt die Produktion hoch. „Table Media“ berief sich auf Unternehmenskreise. Tesla äußerte sich dazu am Dienstag zunächst nicht.