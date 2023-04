Versicherer will Neo-Bank abstoßen Allianz will angeblich N26-Beteiligung verkaufen

N26 ist zuletzt wegen operativer Mängel - etwa bei der Bekämpfung von Geldwäsche - stark unter Druck der Finanzaufsicht BaFin geraten, zahlreiche Führungskräfte verließen die Bank. Doch selbst mit einem zu erwartenden Erlös von nur 160 Millionen Dollar würde die Allianz den Insidern zufolge das Investment mit einem deutlichen Plus abschließen. Der „FT“ zufolge könnte sie ihren Einsatz mehr als verdreifachen. Als der Versicherer 2018 zusammen mit dem chinesischen Tech-Investor Tencent in einer Serie-C-Runde bei N26 einstieg, wurde die Bank mit weniger als einer Milliarde Dollar bewertet, erst mit der Serie-D-Runde ein Jahr später wurde sie zum „Einhorn“, also zum Milliarden-Start-up. Für Allianz X war N26 eine der ersten Beteiligungen nach einem Strategiewechsel hin zu Investments in reifere Firmen.