Wo wieder gestreikt wird In drei NRW-Großstädten bleibt der Müll am heutigen Donnerstag stehen

Am Mittwoch, 8. März, wurden in NRW und anderen Ländern kommunale Kindertagesstätten und soziale Einrichtungen bestreikt. Verdi bezog sich dabei auf den Frauentag: „Der internationale Frauentag steht seit über 100 Jahren dafür, eine faire Bezahlung von Frauen durchzusetzen. Gerade in der sozialen Arbeit, in der nach wie vor überwiegend Frauen arbeiten, zeigt sich bis heute, dass wir in der Auseinandersetzung um die faire Bezahlung noch nicht am Ende angekommen sind“, sagte Andrea Becker von Verdi NRW. Zu Kundgebungen hatte Verdi an Rhein und Ruhr 8000 bis 10. 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Der Verband kommunaler Arbeitgeber (VKA) kritisierte dies: „Dass nun wieder Kita-Einrichtungen mit Streiks überzogen werden, zeigt, dass die Gewerkschaften zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate Tarifpolitik auf Kosten der jungen Familien austragen“, sagte VKA-Präsidentin Karin Welge. Seit 2009 seien die Verdienste von Erzieherinnen und Erziehern um bis zu 66 Prozent gestiegen. Allein in 15 NRW-Städten hatte Verdi am Mittwoch zu Kundgebungen aufgerufen - darunter Aachen, Köln, Ratingen, Krefeld, Mönchengladbach, Duisburg und Münster.