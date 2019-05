Wegen verseuchter Gewässer : Neue Klage gegen Monsanto in den USA

Neue Klage gegen Monsanto in den USA

Das Logo von Monsanto, aufgenommen auf der Farm Progress Show in Decatur. Foto: dpa/Seth Perlman

New York Der Landkreis Los Angeles fordert vor dem Bundesgericht eine Kostenbeteiligung der Bayer-Tochter an der Säuberung von Gewässern. Bayer streitet die Vorwürfe ab.

In den USA ist eine weitere Klage gegen die Bayer-Tochter Monsanto eingereicht worden. Der Landkreis Los Angeles machte am Donnerstag vor Gericht geltend, dass Monsanto sich an den Kosten zur Säuberung von Dutzenden mit der Chemikalie PCB belasteten Gewässern beteiligen müsse.