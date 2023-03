Kahlschlag bei Galeria Wie eine Galeria-Mitarbeiterin die dritte Filial-Schließung erlebt

An dem Tag, an dem Jutta Feldmann-Kohn zum dritten Mal ihren Arbeitsplatz verliert, macht sie sich mit ihrem Mann Volker auf in die Mönchengladbacher Innenstadt auf, um die dortigen Galeria-Mitarbeitenden zu besuchen. Doch sie steht vor dem verschlossenen Tor. Sie ahnt, was im Inneren des am Nachmittag bereits abgedunkelten Hauses passiert: Die 63 Galeria-Kollegen und -Kolleginnen in Mönchengladbach verlieren gerade auch ihren Arbeitsplatz. Auf einer Betriebsversammlung werden sie darüber informiert, es fließen Tränen, wie der Betriebsrat nachher berichtet.