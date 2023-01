Bier brauen, Boote bauen und mehr Die außergewöhnlichsten Ausbildungsberufe in Mönchengladbach

Natürlich wollen die meisten Gladbacher Schüler eines nach der Schule tun: an Autos schrauben. Jedenfalls legt das die Statistik der Agentur für Arbeit in Mönchengladbach nahe. 118 Bewerber wollten im vergangenen Jahr Kraftfahrzeugmechatroniker werden. So viele Stellen gibt es nur bei weitem nicht. 115 Jugendliche und Erwachsene wollten als medizinischer Fachangestellter beginnen, es gab aber nur 77 Stellen. Da brauchen die Bewerber Alternativen, die es aber in Mönchengladbach auch gibt. Während die Spitze der beliebtesten Ausbildungsberufe seit Jahren nahezu immer identisch ist, gibt es in der dualen Berufsausbildung aber insgesamt 324 verschiedene Ausbildungsgänge. Und die verändern sich auch noch laufend. Wie wäre es also, statt Autos künftig an Booten oder an Flugzeugen herumzuschrauben? Und statt in einer Arztpraxis oder beim Zahnarzt gleich im Operationssaal auszuhelfen? Diese spannenden, aber auch seltenen Ausbildungsberufe werden über die Agentur für Arbeit in Mönchengladbach gerade besetzt.