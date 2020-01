Hohes Bußgeld droht : Moderiese H&M soll Mitarbeiter massiv ausspioniert haben

Hamburg Gesundheitsdaten, familiäre Streitigkeiten, Urlaubserlebnisse - was über die Mitarbeiter eines Call Center des Moderiesen H&M gespeichert wurde, ist nach Ansicht des obersten Hamburger Datenschützers ohne Beispiel. Dem Konzern drohen schwere Konsequenzen.

„In der Tat hat es in dem Unternehmen am Standort in Nürnberg eine massive Ausspähung der Beschäftigten gegeben“, sagte Caspar der Deutschen Presse-Agentur. „Das hat die Auswertung der uns vorliegenden Protokolle von erheblichem Umfang ergeben.“ Dabei handele es sich um detaillierte und systematische Aufzeichnungen von Vorgesetzten über ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.