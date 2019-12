Reiseveranstalter Thomas Cook : Bund entschädigt Pauschalurlauber

Berlin Deutschlands Steuerzahler sollen die Pauschalurlauber des insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro entschädigen.

Tatsächlich sind beim Versicherungskonzern Zurich bereits Schadensmeldungen von Thomas-Cook-Kunden in Höhe von 250 Millionen Euro aufgelaufen. Experten schätzen, dass sich die Schadenssumme am Ende auf 300 bis 500 Millionen Euro belaufen könnte. Vor allem die Kosten von 60 Millionen Euro für den Rücktransport gestrandeter Urlauber sind umstritten. Die Regierung will jedoch eine Prozesslawine von Hunderttausenden Urlaubern vermeiden und versprach eine unbürokratische Abwicklung. Das Verfahren will sie im Januar bekannt geben.