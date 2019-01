Edelstahl-Branche: Millionen-Buße gegen Georgsmarienhütte

Wegen Preisabsprachen hat das Kartellamt bereits Geldbußen gegen sechs Edelstahl-Unternehmen verhängt. Nun muss die Georgsmarienhütte von Jürgen Großmann 85 Millionen Euro zahlen.

Für Jürgen Großmann fiel die Bescherung wenig erfreulich aus. Denn das Bundeskartellamt schickte im Dezember einen Bußgeld-Bescheid an die zu seinem Imperium gehörende Georgsmarienhütte, wie es in Branchenkreisen heißt. 85 Millionen Euro Bußgeld soll demnach der Stahlhersteller zahlen. Hinzu sollen kleinere Bußgelder gegen drei verantwortliche Personen kommen.

Großmann hatte die Georgsmarienhütte (GMH) einst übernommen und gerettet. Heute hält der 66-Jährige an der GMH Gruppe noch rund ein Viertel der Anteile, die übrigen entfallen auf seine Kinder. Zudem ist der frühere RWE-Chef seit längerem Chefkontrolleur der RAG-Stiftung, in dieser Funktion muss er auf gute Unternehmensführung achten.

Der österreichische Hersteller Voestalpine hatte das Kartell einst auffliegen lassen und sich als Kronzeuge an die Behörde gewendet. Gemäß deren Bonusregelung kam er ohne Buße davon. 2015 nahmen die Ermittler branchenweite Durchsuchungen vor. Die betroffenen Unternehmen sind laut Kartellamt Hersteller, Verarbeiter und Händler von Edelstahlprodukten. Dabei geht es zum Beispiel um Edelbaustahl und den hochwertigen RSH-Stahl (rost-, säure- und hitzebeständig), wie sie in der Autoindustrie verwendet werden. Der Preis von Edelstahlprodukten besteht meist aus einem Basispreis und Zuschlägen für Einsatzstoffe wie Schrott. Die Zuschläge können bis zu zwei Drittel des Preises ausmachen. „Die betroffenen Stahlhersteller haben zumindest seit 2004 bis längstens zur Durchsuchung im November 2015 die Berechnungsweise der Schrott- und Legierungszuschläge für Edelstahlprodukte untereinander abgestimmt und branchenweit einheitlich verwendet. Zwischen den betroffenen Unternehmen bestand darüber hinaus die Grundvereinbarung, dass die so berechneten Zuschläge gegenüber den Abnehmern 1:1 durchgereicht werden“, hatte das Kartellamt im Juli erklärt. „Ergänzend wurden weitere sensible Informationen wie Auftragslage, Lagerbestände bei Kunden, Kapazitäten, Produktionsstillstände und beabsichtigte Preiserhöhungen ausgetauscht.“