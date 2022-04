Milliardenverlust für Düsseldorfer Konzern : Uniper will Zahlungen für russisches Gas umstellen

Die Uniper-Zentrale in Düsseldorf. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Der Stopp von Nord Stream 2 beschert Uniper einen Milliarden-Verlust. Der Düsseldorfer Versorger will nun seine Zahlungen für Gas umstellen, um Russlands Forderungen zu erfüllen, ohne westliche Sanktionen zu unterlaufen. Ein kurzfristiger Verzicht auf russisches Gas sei nicht möglich.

Der Düsseldorfer Versorger Uniper ist der größte deutsche Kunde des russischen Gazprom-Konzerns – und beruhigt: „Wir erwarten keine unmittelbaren Auswirkungen der Lieferstopps nach Polen und Bulgarien auf die Lieferungen nach Deutschland“, sagte die Uniper-Sprecherin. Es sei auch zu berücksichtigen, dass Polen schon vor Jahren die Entscheidung getroffen habe, russische Gaslieferungen in diesem Jahr auslaufen zu lassen. Wie andere Unternehmen sucht Uniper nun nach einem Weg, seine Zahlungen an Gazprom umzustellen, um Russlands Forderungen zu erfüllen, ohne die Sanktionen zu unterlaufen: „Wir halten eine mit Sanktionsrecht konforme Zahlungsumstellung für möglich. Es ist vorgesehen, dass wir unsere Zahlung in Euro auf eine Konto in Russland leisten“, so die Sprecherin weiter.

Aktuell zahlt Uniper in Euro, aber auf ein Konto in Europa. Hinsichtlich der Details der künftigen Zahlungsabwicklung befinde man sich in Abstimmung mit dem Vertragspartner Gazprom. „Zu diesem Thema sind wir auch in sehr engem Austausch mit der Bundesregierung.“ Russland verlangt vom Westen die Bezahlung der Gasrechnungen in Rubel und droht andernfalls mit einem Lieferstopp.

Wie andere Unternehmen auch warnt Uniper vor einem Gasembargo des Westens: „Für unser Unternehmen und für Deutschland insgesamt gilt: Ein kurzfristiger Verzicht auf russisches Gas ist nicht möglich, er hätte dramatische Folgen für unsere Volkswirtschaft“, so die Sprecherin weiter.

Unipers Geschäft hängt in besonderer Weise an Russland. 5000 seiner 11.500 Mitarbeiter arbeiten in Russland. Der Konzern hatte fast eine Milliarde Euro in die Pipeline Nord Stream 2 investiert, die Deutschland und die EU im Rahmen der Sanktionen gestoppt hatten. Nun musste er Milliarden schwere Abschreibungen vornehmen. Das hat ihm im ersten Quartal einen Verlust von drei Milliarden Euro eingebracht. Ursachen seien Einbußen im Gasspeichergeschäft und Abschreibungen von zwei Milliarden Euro insbesondere im Zusammenhang mit Nord Stream 2 und der russischen Tochter Unipro, teilte das Unternehmen mit. Uniper hatte im März erklärt, dass man Unipro verkaufen wollen, den Verkaufsprozess aber aussetze.