Klagewelle in den USA : Milliarden-Vergleich wegen Bayer-Spirale

Leverkusen Der Konzern hat in den USA viele Baustellen. Nun einigt er sich mit Tausenden Klägerinnen wegen des Verhütungsmittels Essure und legt dafür 1,4 Milliarden Euro auf den Tisch. Die Aktie gibt nach.

Für die amerikanischen Anwälte ist der Bayer-Konzern eine Goldgrube: Sie überziehen ihn nicht nur wegen des Unkrautvernichters Glyphosat mit Klagen, sondern auch wegen des Verhütungsmittels Essure. Nun hat sich Bayer mit einem großen Teil auf einen Vergleich geeinigt und legt dafür 1,6 Milliarden Dollar (1,4 Milliarden Euro) auf den Tisch. „Bayer hat Vereinbarungen mit Kläger-Anwaltskanzleien getroffen, mit denen etwa 90 Prozent der insgesamt fast 39.000 Essure-Klagen in den USA beigelegt werden, die schon eingereicht sind und zum Teil noch nicht eingereicht wurden“, teilte Bayer mit. Man befände sich in Gesprächen mit den verbliebenen Klägerinnen, so Bayer. In den 1,4 Milliarden Euro ist eine Pauschale für sie enthalten.

Die Spirale konnte ohne chirurgischen Eingriff in die Eileiter eingesetzt werden. Allerdings klagten Frauen über chronische Schmerzen, unregelmäßige Blutungen, über Verletzungen an der Gebärmutter und den Eileitern sowie Depressionen.

Wie stets betonte der Konzern: „Die Vergleichsvereinbarungen enthalten keinerlei Eingeständnis eines Fehlverhaltens oder einer Schuld.“ Auch können sich Frauen in anderen Ländern, die sich durch Essure geschädigt sehen, keine Hoffnung machen, ebenfalls Geld von Bayer zu erhalten: „Die Vergleiche haben keinen Einfluss auf Rechtsstreitigkeiten in anderen Ländern, weil die Entscheidung, diese Fälle beizulegen, maßgeblich auf Faktoren beruht, die spezifisch für das US-Rechtssystem sind“, erklärte der Konzern.

Zudem hält er Essure weiter für sicher. Allerdings hat Bayer schon 2018 den Essure-Verkauf in den USA gestoppt und dies mit einem Rückgang der Verkäufe begründet. Tausende Frauen hatten sich mit ihren Sorgen an die US-Gesundheitsbehörde FDA gewandt.

