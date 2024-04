Künstliche Intelligenz bei der Internet-Suche Milliarden-Bewertung für Google-Herausforderer Perplexity AI

Das Start-up Perplexity AI, das mithilfe Künstlicher Intelligenz Google bei der Internet-Suche herausfordern will, ist in seiner jüngsten Finanzierungsrunde mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet worden. Perplexity besorgte sich dabei 62,7 Millionen Dollar (rund 58,6 Mio Euro) von Investoren, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Unter den Geldgebern der Firma sind Amazon-Gründer Jeff Bezos und der KI-Chip-Spezialist Nvidia.