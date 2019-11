Kostenpflichtiger Inhalt: Regeländerungen für Vielflieger : Neues Klassensystem bei Lufthansa

Frankfurt Wer in Zukunft eine Vielfliegerkarte erhalten will, muss sich schärferen Regeln unterwerfen. Wer oft bei Partnern wie Singapore oder United fliegt, hat künftig das Nachsehen. Passagiere, die in einem Jahr zweimal mit Lufthansa per Business-Class in die USA jetten, erhalten allerdings bereits den Vielfliegerstatus.