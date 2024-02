Chef von Hausgerätehersteller Miele „Kein Standort steht infrage“

Zudem seien die Energiekosten „drastisch“ geringer, und es gebe weniger bürokratische Auflagen als in Deutschland. Miele investiere aber auch weiter in seine deutschen Werke. „Pläne, weitere Teile unserer Produktion in andere Länder zu verlagern, gibt es nicht“, versicherte der Unternehmenschef. In Deutschland arbeite die Hälfte der rund 23.000 Beschäftigten, allein in Gütersloh seien es etwa 5650 in verschiedenen Bereichen.