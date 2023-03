Galeria und seine Führungsfiguren Middelhoff, Beggruen, Benko – das Trio infernale

Middelhoff macht das, was sein Vorvorgänger Urban auch schon probiert hat. Er verkauft Handelsimmobilien für mehrere Milliarden Euro, was zunächst grandios aussieht, sich aber dann als gigantische Falle entpuppt, weil die Mieten viel zu hoch sind und die Verträge über Jahrzehnte laufen. Middelhoff kauft den Touristikkonzern Thomas Cook, will zum Global Player auch im Touristikgeschäft werden, während das Stammgeschäft im Warenhaus dramatisch zurückgeht und dieses immer tiefer in die Krise schliddert. Auch der Abbau Tausender Stellen hilft nicht. Middelhoff sucht vergebens mögliche Partner, bei den Banken ist er unten durch und muss im Frühjahr 2009 gehen. Kurz darauf meldet Arcandor Insolvenz an.