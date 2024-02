Ansiedlung im Rheinischen Revier Was Microsofts neue Super-Rechenzentren können

Der US-Konzern Microsoft investiert 3,3 Milliarden Euro in Deutschland – das meiste Geld fließt nach NRW. Hier sollen in Bedburg und Bergheim so genannte Hyperscaler entstehen – besonders leistungsfähige Rechenzentren. Das ist für das Rheinische Revier, in dem derzeit noch Tausende in der Braunkohle arbeiten, ein Gewinn.