Wechsel bis 2026 Michael Otto gibt Führung der Otto Group an seinen Sohn ab

Der langjährige Vorstandschef und Aufsichtsratsvorsitzende der Otto Group, Michael Otto (80), verlässt in zwei Schritten bis 2026 die Führung des Hamburger Handelsriesen. Neuer Vorsitzender des Stiftungs- und Gesellschafterrats wird am 1. März 2026 Ottos Sohn Benjamin (48). Der Stiftungsrat vertritt die Michael Otto Stiftung als Mehrheitseigentümerin der Otto Group. Bereits ein Jahr zuvor rückt der bisherige Vorstandschef Alexander Birken anstelle von Michael Otto auf den Posten des Vorsitzenden im Aufsichtsrat. Nachfolgerin Birkens im Otto-Vorstand wird dann die bisherige Finanz- und Personalchefin Petra Scharner-Wolff. Diese Personalien gab die Otto Group am Montag in Hamburg bekannt.