Kreditkarten-Gigant : Ab 2021 leitet ein Deutscher Mastercard

Purchase Ein Deutscher wird neuer Vorstandschef beim US-Kreditkartenanbieter Mastercard. Der bisherige Produktvorstand Michael Miebach soll ab März zunächst die Bereiche Verkauf, Marketing, Services und Technologie verantworten und dann ab Januar 2021 Ajay Banga als Chef beerben.

Das teilte Mastercard am Dienstag in Purchase im US-Bundesstaat New York mit.