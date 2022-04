Handelskonzern : Metro erhöht ihre Jahresprognose

Metro-Markt in Moskau Foto: dpa/---

Düsseldorf Trotz Problemen in Russland wächst der Umsatz währungsbereinigt um ein Viertel. Aber wegen der Probleme in der Kriegsregion ist das Unternehme für die Märkte in Russland und der Ukraine skeptisch.

Von Georg Winters

Trotz erheblicher Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf das Geschäft in Russland und der Ukraine ist der Handelskonzern Metro zuversichtlich für den Rest des laufenden Jahres. Das Unternehmen hat seine bisherige Jahrespronose erhöht und erwartet nun nach eigenen Angaben für das Geschäftsjahr 2021/22, das im September zu Ende geht, ein Umsatzwachstum zwischen neun und 15 Prozent und einen bereinigten Vorsteuergewinn (Ebitda) „leicht bis moderat über Vorjahr“. Bisher war die Metro von einem stabilen ergebnis und einem Umsatzplus zwischen sieben und neun Prozent ausgegangen.

Das Geschäft in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres habe sich besser entwickelt als erwartet, teilte der Konzern mit, ohne konkrete Zahlen zu nennen – das will er erst bei der offiziellen Verkündung der Halbjahres-Ergebnisse im Mai tun. Nach vorläufigen Zahlen sei der Umsatz währungsbereinigt um 26 Prozent gewachsen und das bereinigte Ebitda von 114 Millionen auf 157 Millionen Euro gestiegen.

Die aktuelle Verbesserung gebe es vor allem im „Segment West“. Das beinhaltet das westeuropäische Geschäft ohne den deutschen Markt. Der war schon zwischen Oktober und Dezember nur um ein Prozent gewachsen, während Märkte wie Frankreich, Italien und Spanien zusammengerechnet mehr als ein Drittel zugelegt hatten. Der Trend ist offenbar unverändert.