„Das ist mir eine Herzensangelegenheit“ Metro-Chef kämpft für die Gastronomen

Das (bescheidene) Wachstum gilt beim Umsatz für Deutschland und den Rest Westeuropas. Aber vor allem in Russland und der Türkei hat das Unternehmen wegen ungünstiger Wechselkurse deutlich verloren. In Osteuropa beträgt das Minus 8,6 Prozent, in Russland sogar mehr als ein Fünftel. Dort sind die Erlöse auch in Rubel leicht zurückgegangen. Das Land, in dem die Metro immerhin knapp ein Zehntel des Konzerngeschäfts macht, bleibt in Zeiten des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ein wirtschaftlich schwieriges Terrain. Rückgänge beim Umsatz und beim bereinigten Vorsteuergewinn (Ebitda) seien „im Wesentlichen auf das schwierige makroökonomische Umfeld und den damit verbundenen Margenrückgang zurückzuführen“, so Greubel am Freitag. Schon in einer früheren Prognose hatte der Vorstand eine Verschlechterung im Russland-Geschäft auch für das Gesamtjahr angedeutet.