Bundesländer müssen zustimmen : Metro bietet Öffnung der Großmärkte für Endverbraucher an

Metro bietet Öffnung der Großmärkte für Endverbraucher an

Düsseldorf Aufgrund der Corona-Pandemie würde die Großhandelskette Metro gerne alle ihre 103 Großmärkte in Deutschland auch für Endverbraucher öffnen. Dem müssten allerdings zunächst die Bundesländer zustimmen.

Das Unternehmen könne damit einen Beitrag leisten, den erhöhten Bedarf an Grund- und Nahversorgungsangeboten bei den Verbrauchern in der Corona-Krise zu decken, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Voraussetzung für einen solchen Schritt sei allerdings, dass die Bundesländer grünes Licht dafür geben.