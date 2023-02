Sperre aufgehoben Meta schaltet Trumps Konten auf Facebook und Instagram wieder frei

Vor zwei Wochen kündigte Meta-Politik-Chef Nick Clegg dann an, die Sperrungen würden „in den kommenden Wochen“ aufgehoben. Das „Risiko für die öffentliche Sicherheit“ sei ausreichend zurückgegangen. „Die Öffentlichkeit sollte in der Lage sein zu hören, was Politiker sagen, damit sie fundierte Entscheidungen treffen kann“, erklärte Clegg. Zugleich würden Trump wegen seiner früheren Verstöße gegen die Nutzerregeln „verschärfte Strafen für Wiederholungstaten“ drohen.