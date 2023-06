Künstliche Intelligenz Meta entwickelt „menschenähnliches“ KI-Modell für Bild-Generierung

Der Facebook-Konzern Meta Platforms hat ein neues Modell Künstlicher Intelligenz der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Das teilte das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) in einem Blogeintrag mit. Dieses Modell, das von Meta als „menschenähnlich“ beschrieben wurde, soll vor allen die Generierung von Bildern verbessern. Bislang weisen KI-Bilder oft Fehler auf und stellen beispielsweise oft Menschen mit zusätzlichen Fingern an der Hand dar.