Keine „Likes“ für Zuckerberg : Gewinn- und Umsatzrückgang bei Facebook-Mutterkonzern Meta

Frankfurt/Bangalore Die Talfahrt bei Meta geht weiter. Der Gewinn sei im dritten Quartal um etwa die Hälfte auf 4,4 Milliarden Dollar eingebrochen, teilte die Facebook-Mutter am Mittwoch mit. Daraufhin brach der Aktienkurs ein.

Außerdem verbuchte das Online-Netzwerk das zweite Umsatzminus in Folge. Die Erlöse schrumpften im Sommer-Quartal um vier Prozent auf 27,71 Milliarden Dollar, hieß es weiter. Für das laufende Vierteljahr stellte die Firma von Mark Zuckerberg 30 bis 32,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Darin enthalten seien Wechselkursbelastungen in Höhe von sieben Prozent. Analysten hatten bislang im Schnitt 32,2 Milliarden Dollar erwartet.