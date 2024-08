„Automaten-König“ von Merkur „Glücksspiel macht nicht süchtig – um das ganz nüchtern zu sagen“

Dieser Ort ist nichts für schwache Nerven. In dem Bürokomplex blinkt und leuchtet es aus allen Ecken. Man könnte sich gut vorstellen, wie jemand am Rand steht und ruft: Gewinne, Gewinne, Gewinne! Aber das ist hier nicht der Jahrmarkt, das ist der Firmensitz der Merkur-Gruppe, vormals Gauselmann-Gruppe, in dem zahlreiche Spielautomaten stehen. Seit 1957 verdient das Unternehmen Geld mit Glücksspiel.