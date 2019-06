Kritik an Übernahmeplan : Widerstand gegen Metro-Investor Kretinsky wächst

Düsseldorf Der neue Metro-Großaktionär EP Global Commerce ist durch die Übernahme eines weiteren Aktienpakets der Macht über den Handelskonzern zwar nähergekommen, aber er stößt gleichzeitig auf den Widerstand wichtiger Anteilseigner.

Hinter EP Global Commerce stehen der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky und sein slowakischer Partner Patrik Tkac.Sie bieten 16 Euro je Stamm- und 13,80 Euro je Vorzugsaktie. Insgesamt entspricht das einem Preis von 5,8 Milliarden Euro. Bisher hält EP Global Commerce etwas mehr als zehn Prozent an der Metro; dazu kommen jetzt 5,4 Prozent vom Elektrohändler Ceconomy, der damit mehr oder minder aus der Metro aussteigt, und vermutlich 15,2 Prozent der Duisburger Familienholding Haniel, auf die Kretinsky und Tkac ebenfalls eine Option haben. Haniel hat am Montag bekräftigt, dass das Unternehmen das Paket an Kretinsky und Co. abgeben will. Der Preis sei „äußerst fair und angemessen“, so ein Sprecher des Konzerns.