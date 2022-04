Elon Musk will Twitter : Angriff auf Facebook

Der südafrikanische Tech-Milliardär bei einer Veranstaltung des Springer-Konzerns in Berlin. Foto: AP/Hannibal Hanschke

Meinung San Francisco/Düsseldorf Noch ist unklar, was der Multi-Milliardär mit Twitter wirklich vorhat, sollten die Aktionäre auf sein Angebot eingehen. Der Kauf könnte aber erhebliche Unruhe ins Social-Media-Geschäft bringen.

Der Südafrikaner Elon Musk ist mit einem Vermögen von rund 260 Milliarden Dollar der reichste Mensch der Welt. Doch auch für ihn sind die 43 Milliarden Dollar, die er den Twitter-Aktionären als Kaufangebot unterbreitet, kein Pappenstiel. Er dürfte also kaum einem privaten Hobby frönen, wenn er als einer der wichtigsten Nutzer des digitalen Kurznachrichtendienstes (80 Millionen Follower) dieses Unternehmen erwerben und von der Börse nehmen will. Der Mann, der auf so unterschiedlichen Gebieten wie Elektromobilität (Tesla) oder privaten Weltraumexpeditionen (SpaceEx) tätig ist, hat mit Twitter fast einen etablierten Zweig der Internet-Wirtschaft im Visier, das Geschäft mit sozialen Medien. Unter den Rivalen befinden sich dort Marktführer Facebook, aber auch der IT-Rivale Microsoft, der das Business-Netzwerk Linked-In besitzt.

Was also hat Musk vor mit seiner Milliardeninvestition? Ein Erklärungsstrang könnte rein ökonomischer Natur sein. Als erfolgreicher Hightech-Unternehmer sieht er die Schwächen des bekannten, aber wirtschaftlich nicht sonderlich erfolgreichen Messenger-Dienstes. Twitter hat 436 Millionen Nutzer (Januar 2022) und liegt damit auf Platz 15 im Ranking der sozialen Medien, das Facebook mit 2,9 Milliarden Nutzern klar anführt. Firmengründer Mark Zuckerberg hat gerade sein Metaverse-Projekt gestartet, mit dem er die Nutzer in digitale Parallelwelten entführen will. Ein ernsthafter Rivale findet sich da nicht. Einzig Elon Musk hätte die Mittel, den Amerikaner herauszufordern. Insofern ist der mögliche Kauf als Angriff auf Facebook zu verstehen. Da Twitter anders als Facebook noch keine klare Monetarisierungsstrategie hat, aber einen hohen Markenwert besitzt, könnte ein neuer innovativer Unternehmer und milliardenschwerer Eigentümer die möglichen Potenziale heben. Dem globalen Markt mit seinen vermachteten Strukturen würde das nur gut tun.

Andererseits sind auch politische Motive möglich. Twitter hatte zuletzt auf Druck vieler Nutzer einen restriktiveren Kurs gegen rechtsextreme und radikalisierte Personen und Gruppen gefahren. Der amerikanische Ex-Präsident Donald Trump musste sein Konto aufgeben, als er indirekt zum Sturm auf das Kapitol, das amerikanische Parlament, aufgerufen hatte. Musk ist politisch ein Libertärer, der die Meinungsfreiheit – auch gegenüber Holocaust-Leugnern oder Personen, die Fake-News verbreiten – in höchstem Maße schätzt. Sein frühere Geschäftsfreund und Trump-Unterstützer Peter Thiel baut bereits Kandidaten aus dem rechten Spektrum in den USA auf. Könnte sich da eine neue Allianz bilden? Bislang hat sich Musk politisch allerdings noch nicht eindeutig hervorgetan – außer als Anhänger einer radikalen Marktwirtschaft. Aber selbst er hat beim Bau des Tesla-Werks in Brandenburg Gewerkschaften und Mitbestimmung anerkannt. Wenn er also eine politische Agenda hat, muss sie nicht unbedingt am rechtspopulistischen Rand angesiedelt sein, wo sich bereits andere schwergewichtige Milliardäre tummeln.