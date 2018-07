McDonald's steigert seinen Gewinn deutlich

Oak Brook Der weltgrößte Fast-Food-Konzern McDonald's hat im Frühjahr dank modernisierter Filialen und Sonderangeboten mehr Kunden als erwartet in seine Schnellrestaurants gelockt und deutlich besser verdient.

Verglichen mit dem Vorjahreswert legte der Gewinn im zweiten Quartal um sieben Prozent auf unter dem Strich 1,5 Milliarden Dollar (1,2 Mrd Euro) zu, wie der Burger-King-Rivale am Donnerstag mitteilte. Vor allem international lief es für den US-Konzern rund.

Der Absatz in Filialen, die seit mindestens 13 Monaten geöffnet sind, stieg weltweit um vier Prozent und übertraf damit die Prognosen der Analysten. Im US-Heimatmarkt gab es indes nur ein Plus von 2,6 Prozent. Hier setzt der Konkurrenzkampf dem Konzern stärker zu als im Ausland. Zudem gab es zuletzt in einigen US-Filialen Probleme wegen kontaminiertem Salat von einem Zulieferer, der verbannt werden musste, weil Kunden über Bauchschmerzen durch Infektionen klagten.