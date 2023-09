Fastfood-Kette ausgezeichnet Darum erhält McDonald's Schmähpreis „Goldener Geier“

McDonalds's wirbt in seiner Kampagne „I am beautiful“ etwa damit, benutzte Trinkbecher zu sogenannten Happy-Meal-Büchern zu verarbeiten. Tatsächlich werden nach Angaben der DUH aber nur rund ein Drittel der in Deutschland benutzten Einwegbecher dafür verwendet. „Darüber hinaus bestehen die Happy-Meal-Bücher nur zu 40 Prozent aus recyceltem Bechermaterial. Für die restlichen 60 Prozent verwendet McDonald's neue Fasern“, erklärte die DUH.