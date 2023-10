Spielzeug-Riese Mattel trotz Erfolgs des „Barbie“-Films vorsichtig für Weihnachten

Der im Sommer gestartete „Barbie“-Film spielte weltweit mehr als eine Milliarde Dollar ein - und Mattel verdient auch mit daran. Außerdem kurbelte die Aufmerksamkeit die Spielzeug-Verkäufe an. So sprang das Geschäft der Puppen-Sparte im Jahresvergleich um 27 Prozent hoch - während sie in den vergangenen Jahren mit dem Trend zu digitalen Spielen oft schwächelte. Nach früheren Schätzungen dürfte der Film Mattel rund 125 Millionen Dollar in die Kassen spülen.