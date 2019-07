Hannover Der Druck auf den Versandhändler Amazon wegen des Verkaufs von antisemitischen Büchern und T-Shirts mit rechtsradikalen Parolen wächst. Kritik äußerten am Wochenende sowohl der Zentralrat der Juden als auch das Internationale Auschwitz Komitee.

Ähnlich äußerte sich der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, das die Interessen von Holocaust-Überlebenden vertritt. Mit "Abscheu und Entsetzen" verfolge man die immer wieder neuen Versuche, antisemitische Hetze in der deutschen Gesellschaft zu platzieren. "Dass diese Artikel über Amazon vertrieben werden können, empfinden die Überlebenden als ehrlos und empörend. Offensichtlich mangelt es den Verantwortlichen bei Amazon nicht nur an Sensibilität sondern auch an historischem und politischem Bewusstsein", sagte Christopph Heubner.

Inzwischen teilte Amazon mit, dass man die Bedenken ernst nehme. "Wir distanzieren uns deutlich vom Nationalsozialismus und seiner Verherrlichung", sagte ein Sprecher. Man werde die Produktgruppen prüfen und sich in diesem Zusammenhang auch an den Zentralrat der Juden in Deutschland wenden. "Wir verfügen über klare Richtlinien und alle Amazon Verkäufer müssen sich an unsere Verkaufsbedingungen halten – erlangen wir Kenntnis über einen Verstoß, ergreifen wir entsprechende Maßnahmen, die die Schließung des Verkäufer-Kontos beinhalten können."