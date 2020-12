Interview mit Fortum-Chef Rauramo : „Kündigungen bei Uniper sind bis 2026 ausgeschlossen“

Düsseldorf Nach harter Übernahmeschlacht hält Fortum 75 Prozent an dem Düsseldorfer Energiekonzern. Uniper sei nun eine von fünf Sparten, sagt Fortum-Chef Markus Rauramo. Das Schicksal der Düsseldorfer Zentrale ab 2022 „werden wir besprechen“. Auch das von Uniper-Chef Schierenbeck.

Rauramo Dafür haben wir heute eine Strategie vorgelegt. Gemeinsam wollen wir die Energiewende in Europa vorantreiben, die Erneuerbaren Energien ausbauen und die Gasproduktion sauberer, also CO2-frei machen. Zusammen wollen wir einer der führenden Energiekonzerne in Europa werden.

Rauramo Wir haben versprochen, dass es bis Ende 2021 keinen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geben wir, dabei bleibt es. Was ab 2022 passiert, kann ich derzeit nicht sagen. Aber das ist auch nicht wichtig: Schon jetzt ist Uniper unsere Tochter, eine wichtige unserer fünf Sparten. Uniper wird bereits in unserer Finanzberichterstattung voll konsolidiert. Daher ist die Frage, ob wir nun 75, 90 oder 100 Prozent haben, nicht sehr relevant.

Analysten sagen, Fortum hätte auch nicht einmal das Geld, um einen Squeeze out, also ein Herausdrängen der Kleinaktionäre, bezahlen zu können …

Rauramo Keiner muss sich Sorgen um unsere Finanzen machen. Sich um unsere Finanzkraft zu kümmern, war und ist eine Priorität für uns. Fortum ist finanziell gut aufgestellt. Das sieht man auch daran, dass wir in den vergangenen Jahren 11 Milliarden Euro in unser Wachstum investiert haben. Unsere Bonitätsnote ist mit BBB gut und soll das auch bleiben.

Rauramo Ich freue mich, dass ich ein gutes Verhältnis zu Andreas Schierenbeck und Sascha Biebert habe, aber auch zu Betriebsratschef Harald Seegartz. Mir ist es wichtig, dass sich alle Mitarbeiter wohlfühlen. Keiner soll sich vor der Zukunft fürchten. Daher haben wir auch Jobzusagen gemacht, betriebsbedingte Kündigungen sind bis 2026 ausgeschlossen. Welche genaue Rolle die Zentrale in Düsseldorf in der Zukunft spielen wird, das können wir derzeit noch nicht sagen.

Rauramo Uniper ist ein eigenständiges Unternehmen, das an der Börse gelistet ist. Daher hat das Unternehmen auch einen eigenen Vorstand, Aufsichtsrat und eine große Zentrale. Wie es ab 2022 weitergeht, werden wir besprechen. Klar ist: Unser Geschäft in Kontinentaleuropa bleibt wichtig.

Rauramo So lange Uniper ein separates börsennotiertes Unternehmen ist, braucht das Unternehmen auch einen Vorstandsvorsitzenden. Ich freue mich, dass Andreas und ich in engem Austausch sind und uns gut verstehen.

Fortum will, auch auf Druck der finnischen Regierung, möglichst rasch aus der Kohle aussteigen. Was heißt das für das Kraftwerk Datteln 4?

Rauramo Die deutsche Regierung hat einen sehr ambitionierten Plan für den Kohleausstieg bis 2038 vorgelegt. Uniper unterstützt das und legt in den nächsten Jahren vier GW an alten Kohlekraftwerken still. Es ist logisch, das emissionsarme Kraftwerk Datteln hingen so lange wie möglich am Netz zu lassen. Wenn Datteln früher als 2038 abgeschaltet werden soll, müssen wir uns darauf einigen, wie man mit den finanziellen und sozialen Folgen umgeht.