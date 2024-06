Ferienflugverkehr nach Mallorca Bei Eurowings droht Streik am Flughafen Palma

Zum einen beklagen sich die Angestellten über „verschärfte Angriffe auf die gesetzlich anerkannten Rechte der Mitarbeiter durch die Unternehmensleitung in Palma“, berichtet die „Mallorca Zeitung“ unter Bezug auf eine Mitteilung der Arbeitnehmer. Ein Dorn im Auge sei den Beschäftigten auch die „kaum beachtete Risikoprävention am Arbeitsplatz“, die bereits zu Unfällen geführt habe. Problematisch sei ebenso, dass die Angestellten von Wings Handling mit einer Ausrüstung arbeiten müssten, die sich aufgrund ihres Alters oder mangelhafter Wartung in schlechtem Zustand befände. Das gefährde die Sicherheit, so der Vorwurf.