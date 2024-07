Bund und Land überpüfen Förderung Machtkampf bei Thyssenkrupp zwischen Lopez und Osburg

Im Streit um die Zukunft der Stahlsparte von Thyssenkrupp ist ein Machtkampf ausgebrochen: Miguel Lopez, Chef des Mutterkonzerns, und Stahlchef Bernhard Osburg sind sich zwar einig, dass die Stahl-Kapazitäten in Duisburg um ein Viertel sinken müssen. Doch über den Weg wird erbittert gestritten. Der lang erwarte Businessplan für den Stahl, den Osburg mit Hilfe von Beratern ausgearbeitet hat, liegt zwar in Grundzügen vor. Doch er geht Lopez nicht weit genug. Der Konzernchef findet ihn ambitionslos, was unterstellte Absatzmengen und Preise betrifft, und will die Braut hübscher sehen, wie es in Konzernkreisen heißt. Deshalb soll Osburg nun nacharbeiten. Der wiederum findet, dass Lopez’ Vorgaben an der Realität vorbeigehen. Nun soll Lopez mit Investitionskürzungen für den Stahl drohen, so das „Handelsblatt“.