Schlichtung vereinbart : Vorerst keine weiteren Streiks bei der Lufthansa

Frankfurt/Main Die Gewerkschaft Ufo und die Lufthansa haben sich im Tarifkonflikt auf eine Schlichtung geeinigt. Weitere Streiks bei der Fluggesellschaft sind damit vorerst vom Tisch.

Das Unternehmen habe mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO die Aufnahme von Schlichtungsverhandlungen vereinbart, teilten Lufthansa und UFO am Dienstag nach mehrtägigen Sondierungsgesprächen mit. "Streiks sind damit bis auf Weiteres ausgeschlossen", betonte die Airline. Man kehre mit UFO als Gewerkschaft an den Verhandlungstisch zurück. Details wollen beide Seiten am Donnerstagnachmittag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz verkünden.