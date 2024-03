Große Reiselust und gestiegene Ticketpreise Lufthansa verdient bestens – Beschäftigte fordern ihren Teil

Die angebotene Sitzplatzkapazität soll in diesem Jahr auf 94 von 84 Prozent des Volumens von 2019 steigen, während andere Airlines das Vorkrisenniveau schon übertreffen. Die Lufthansa bremst bewusst, um für einen reibungslosen Ablauf im Flugbetrieb zu sorgen, bei dem es noch immer wegen Personalmangels hakt. „In diesem Jahr wollen wir nun endlich auch wieder die Zufriedenheit unserer Gäste auf ein Premium-Niveau bringen“, erklärte Spohr. „Daher investieren wir die Rekordsumme von 4,5 Milliarden Euro in neue Flugzeuge, in unsere Kabinenausstattungen, Lounges, Bodenprozesse sowie in persönliche und digitale Services.“ Allein in diesem Jahr werden mindestens 30 neue Flugzeuge eingeflottet, so viel wie nie.